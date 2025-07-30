Решение властей сдержать цены на продукты не понравилось производителям

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил риски в попытках жесткого регулирования цен на продукты. Он считает, что введение «ценовых коридоров» может снизить привлекательность отрасли для инвесторов. А руководитель мясной ассоциации Сергей Юшин опасается, что производителям станет невыгодно работать в условиях регулирования роста цен и тогда они могут вовсе остановить заводы, отмечает издание.