Решение властей сдержать цены на продукты не понравилось производителям

Производители молока опасаются убытков.
Производители продуктов питания в России не поддерживают инициативу властей по сдерживанию роста цен на овощную и молочную продукцию. Об этом рассказали источники.
«Некоторые отраслевые союзы производителей продуктов питания выступили против законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочную и птицеводческую продукцию», — передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Рост цен может быть ограничен напрямую или через обязательную продажу 80−90% продукции в рознице по фиксированным долгосрочным договорам.
Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил риски в попытках жесткого регулирования цен на продукты. Он считает, что введение «ценовых коридоров» может снизить привлекательность отрасли для инвесторов. А руководитель мясной ассоциации Сергей Юшин опасается, что производителям станет невыгодно работать в условиях регулирования роста цен и тогда они могут вовсе остановить заводы, отмечает издание.
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования советовал правительству ввести временную заморозку цен на социально значимые продукты питания в России. По мнению экспертов центра, снижение инфляции в середине 2025 года связано с временными факторами, и для предотвращения нового всплеска роста цен правительству предложено зафиксировать стоимость мяса, яиц, хлеба и картофеля.