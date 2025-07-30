Более 4 тысяч российских пользователей пожаловались на сбой в работе Steam

По состоянию на 01:15 мск количество жалоб составляло 2 660, а к 02:00 мск выросло до 4 297 за час. Наибольшее число пользователей (62%) указали на общий сбой в работе сервиса, 13% столкнулись с проблемами на веб-сайте, 12% — в мобильном приложении, 10% — в личном кабинете, и менее 1% — с нарушениями в работе отдельных сервисов.