Более 4 тысяч российских пользователей пожаловались на сбой в работе Steam

На платформе Steam зафиксированы сбои, о чём свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работоспособность популярных онлайн-сервисов.
Пользователи из России начали массово сообщать о проблемах в ночь на 30 июля.
По состоянию на 01:15 мск количество жалоб составляло 2 660, а к 02:00 мск выросло до 4 297 за час. Наибольшее число пользователей (62%) указали на общий сбой в работе сервиса, 13% столкнулись с проблемами на веб-сайте, 12% — в мобильном приложении, 10% — в личном кабинете, и менее 1% — с нарушениями в работе отдельных сервисов.
Сообщения о неполадках поступали из разных регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург (по 3%), а также Калининградскую, Костромскую и Московскую области (по 2% каждый).
Платформа Steam принадлежит компании Valve, которая разрабатывает и распространяет видеоигры. Сервис используется как для дистрибуции продукции Valve, так и для размещения игр сторонних разработчиков, а также публикации обновлений и новостей из игровой индустрии.