Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край остается лидером по объемам «Арктической ипотеки»

Жители Крайнего Севера охотно приобретают недвижимость.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Красноярский край остается лидером по объему «Арктической ипотеки» среди регионов Крайнего Севера. Жители охотно приобретают недвижимость на льготных условиях благодаря специальной госпрограмме. Так, согласно данным Росреестра, в крае зарегистрировано 5,2 тысячи таких договоров.

Уступает Красноярскому краю Архангельская область — там зафиксировано 4,9 тысячи ипотечных договоров. И на третьем месте Ненецкий автономный округ — 1,3 тысячи.

Высокие показатели Красноярского края можно связать с развитием экономики, северные регионы привлекательны для жителей. Например, в Норильске проходит реновация, плюс идет преобразование инфраструктуры четырех городов, включенных в список опорных. Реализуются инвестиционные проекты, и Север становится более привлекательным для жизни.