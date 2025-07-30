Красноярский край остается лидером по объемам «Арктической ипотеки»

Высокие показатели Красноярского края можно связать с развитием экономики, северные регионы привлекательны для жителей. Например, в Норильске проходит реновация, плюс идет преобразование инфраструктуры четырех городов, включенных в список опорных. Реализуются инвестиционные проекты, и Север становится более привлекательным для жизни.