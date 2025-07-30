Красноярский край остается лидером по объемам «Арктической ипотеки»

Красноярский край остается лидером по объему «Арктической ипотеки» среди регионов Крайнего Севера. Жители охотно приобретают недвижимость на льготных условиях благодаря специальной госпрограмме. Так, согласно данным Росреестра, в крае зарегистрировано 5,2 тысячи таких договоров.
Уступает Красноярскому краю Архангельская область — там зафиксировано 4,9 тысячи ипотечных договоров. И на третьем месте Ненецкий автономный округ — 1,3 тысячи.
Высокие показатели Красноярского края можно связать с развитием экономики, северные регионы привлекательны для жителей. Например, в Норильске проходит реновация, плюс идет преобразование инфраструктуры четырех городов, включенных в список опорных. Реализуются инвестиционные проекты, и Север становится более привлекательным для жизни.