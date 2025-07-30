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Челябинский губернатор предложил стране способ справиться с серым рынком табака

Ряд предложений, которые могут помочь более эффективно бороться с табачным контрафактом, выдвинули участники комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и Финансы», которую возглавляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Источник: Вечерний Челябинск

В частности, было предложено направить часть акцизов табака в региональные бюджеты. Есть мнение, что это поможет не только усилить региональные бюджеты, но и наладить более эффективную работу по борьбе с контрафактом и легализовать табачный рынок.

«Оптовой торговлей займется федеральная структура, розничной — региональные органы власти, — заявил Алексей Текслер, комментируя нюансы предложенного законопроекта. — Есть общее понимание необходимости этого закона. Пошлины будут поступать в том числе в региональные бюджеты. Дискуссия идет вокруг акцизов на табак. Мы предлагаем определенное распределение в региональные бюджеты».

По последнему вопросу, по словам челябинского губернатора, пока продолжается дискуссия с российским министерством финансов.

Отметим, что табак является сегодня не только источником экономических проблем, но и в принципе вредит здоровью людей, вне зависимости от того, легальным или нелегальным способом он поступает на рынок.