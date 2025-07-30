Счета омского «Стройтраста» заблокированы в разгар капремонта моста у Телецентра

На 29 июля 2025 года отрицательное сальдо счетов компании превысило 69,3 миллиона рублей. Причиной блокировки стало решение налогового органа о взыскании задолженности. Ситуация усугубляется тем, что в арбитражных судах уже зарегистрированы иски к компании на сумму более 112 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — порядка 89,53 миллиона рублей — связана с иском ООО «Диамант и К», где соответчиками выступают члены семьи Акопян: Арман, Геворг и Альберт.