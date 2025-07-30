Счета омского «Стройтраста» заблокированы в разгар капремонта моста у Телецентра

В Омске компания ООО «Стройтраст», выполняющая капитальный ремонт одного из ключевых объектов города — моста имени 60 лет ВЛКСМ (известного как мост у Телецентра), столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. По данным выписки «СуперОмска» из Федеральной налоговой службы (ФНС), операции по счетам строительной фирмы Армана Акопяна были приостановлены на фоне многомиллионных долгов.
На 29 июля 2025 года отрицательное сальдо счетов компании превысило 69,3 миллиона рублей. Причиной блокировки стало решение налогового органа о взыскании задолженности. Ситуация усугубляется тем, что в арбитражных судах уже зарегистрированы иски к компании на сумму более 112 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — порядка 89,53 миллиона рублей — связана с иском ООО «Диамант и К», где соответчиками выступают члены семьи Акопян: Арман, Геворг и Альберт.
Примечательно, что в 2024 году «Стройтраст» показал неплохую выручку в 2,3 миллиарда рублей. Однако чистая прибыль компании за тот же период резко сократилась — с 32 до 3,9 миллиона рублей. Это указывает на серьезные финансовые проблемы внутри фирмы.