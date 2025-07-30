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Остапкович: за снижением ключевой ставки кредиты подешевеют на 2−3%

По мнению эксперта, депозиты будут снижаться быстрее и интенсивнее.

Источник: Аргументы и факты

Снижение ключевой ставки приведет к удешевлению кредитов. Как уточнил в беседе с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, ставки по кредитам могут снизиться на 2−3%.

«Если они, условно, снизят на 3−4 пункта ставку по депозитам, то по кредитам они снизит всего на 2 или 3 процента. Я думаю, что депозиты будут снижаться быстрее и интенсивнее», — сказал он.

По мнению экономиста, сейчас идет очевидная тенденция снижения ключевой ставки.

«Значит кредитные организации, то есть банки, будут хеджироваться и опускать свою ставку даже, может быть, раньше, чем будет опускать центральный банк», — предположил Остапкович.

Ранее экономист объяснил, что ставки по депозитам могут снизиться на 3−4 пункта до «17, а то и 16 процентов». Напомним, что 25 июля Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 18% годовых.