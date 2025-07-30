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Экономист Остапкович: ключевая ставка до конца года может снизиться до 16%

На ситуацию окажут влияние экономические, конъюнктурные и геополитические события.

Источник: Аргументы и факты

Центробанк может снизиться до конца года до 16%. Таким прогнозом поделился с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Консенсус-прогноз говорит, что вот эта стадия охлаждения ставки началась. И по итогам года они могут спустить ставку до 16%, а некоторые так буйные головы говорят, что даже чуть ли не до 15% и даже 14%. Но это маловероятно, хотя все будет зависеть от экономических, конъюнктурных и геополитических событий», — объяснил эксперт.

Ранее о том, что ключевая ставка в России может опуститься до уровня 16% к концу 2025 года заявил финансовый аналитик Денис Давыдов.