Экономист Остапкович: ключевая ставка до конца года может снизиться до 16%

«Консенсус-прогноз говорит, что вот эта стадия охлаждения ставки началась. И по итогам года они могут спустить ставку до 16%, а некоторые так буйные головы говорят, что даже чуть ли не до 15% и даже 14%. Но это маловероятно, хотя все будет зависеть от экономических, конъюнктурных и геополитических событий», — объяснил эксперт.