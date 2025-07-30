В Башкирии золотодобытчиков заставят заранее платить за «раскопки»

Г-н Байгускаров отмечает: если закон будет принят, то у местных властей появятся деньги, чтобы привести в порядок территории, где шла добыча полезных ископаемых.
— Эта проблема очень актуальна особенно для башкирского Зауралья, Баймакского и Белорецкого районов, где добывают плитняк и рассыпное золото, — рассказывает Зариф Закирович. — Жители возмущаются, и, скажу честно, я бы на их месте тоже возмущался. Я видел, как раскурочили земли, где были родники, красивые места. Теперь там ничего не растет. И надо еще иметь в виду, что при добыче золота, например, применяется технология с использованием свинца, который попадает в наши ручьи и реки.
Депутат Госдумы объясняет, что при получении лицензии недропользователи обязуется по окончании работ провести рекультивации земель.
— То есть привезти чернозем, посадить деревья и так далее, — перечисляет он. — Но это же расходы, и предприниматели, получившие прибыль, начинают процедуру банкротства или выводят имущество из собственности предприятия. Заставить их выполнить обязательства становится невозможно. И так происходит в 90 процентах случаев. После добычи остаются лунные пейзажи, раскуроченные земли. И, конечно, люди, которые там живут, обоснованно негодуют, что их землю испортили, уничтожили сенокосные угодья. А средств на восстановление нет: добытчики давно исчезли и с них не спросишь.
Зариф Байгускаров занимается этим законопроектом с 2017 года, внес его в минприроды РФ.
— Мы много обсуждали его с депутатами, но началась пандемия и принятие закона отложили, чтобы не увеличивать давление на предприятия, — рассказал он. — Поэтому мы ждали, но в сентябре я выступил в Госдуме с предложением принять этот законопроект.
Коллеги поддержали проект закона, согласились, что он нужен. Я начал работать с министерством природы, ведомствами, провел рабочие встречи и совещания в Госдуме. Недавно представил коллегам согласованный текст документа. Теперь мы начнем его рассматривать.
Суть изменений в том, чтобы обязать предприятия перечислять средства на рекультивацию в специальный фонд. Это станет гарантией того, что после разработки земли не останутся безжизненными.
— Площадь участка известна, известна глубина раскопок, — объясняет депутат. — И, соответственно, примерно понятно, какая сумма потребуется на рекультивацию. Сейчас, например, на это нужно около 1 млн рублей в расчете на гектар. Согласно законопроекту, недропользователи перевели деньги в фонд, и они лежат. Если же добывающее предприятие совершило какое-то правонарушение или по окончании работ не провело рекультивацию, тогда эти средства будут использованы. Они поступят в регион. Если выездная комиссия убедится, что работы проведены, деньги компании вернут.
Парламентарий отмечает, что закон позволит установить своего рода фильтр для недропользователей.
— Если у компании нет средств, которые нужно внести в фонд, то лицензию на разработку она не получит, — считает он. — Это будет гарантией проведения рекультивации. В законе прописан второй вариант: недропользователь может не вносить деньги, а получить гарантию у банка. Если он причинит вред экологии или не восстановит после себя земли, банк будет финансировать эти работы. Я согласовал эту позицию с Центробанком.
Зариф Байгускаров напоминает, что в Башкирии несколько лет назад по инициативе главы республики Радия Хабирова создали комиссию по недропользованию.
— Я член этой комиссии, и считаю, что она работает эффективно, потому что представители всех надзорных органов собираются и принимают решения по тем или иным добытчикам, — говорит он. — Применяют необходимые меры для привлечения их к ответственности — вплоть до отзыва лицензии.
Кроме этого, отмечает Зариф Закирович, готовятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые касаются привлечения к ответственности за добычу ископаемых без лицензий и за добычу с нарушением условий лицензии. Сегодня за это полагаются небольшие штрафы.
— Мы хотим увеличивать штрафы, — признается депутат. — Я несколько раз поднимал этот вопрос, по этой теме выступал и министр природы страны, он с моим мнением согласился. Также мы вносим изменения в Уголовный кодекс РФ, где будет установлено новое основание для привлечения к ответственности. Если, например, предприятие или человек один раз был привлечен к административной ответственности и в течение года еще раз нарушил законодательство, будут возбуждаться уголовные дела.