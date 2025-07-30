В Башкирии золотодобытчиков заставят заранее платить за «раскопки»

— Эта проблема очень актуальна особенно для башкирского Зауралья, Баймакского и Белорецкого районов, где добывают плитняк и рассыпное золото, — рассказывает Зариф Закирович. — Жители возмущаются, и, скажу честно, я бы на их месте тоже возмущался. Я видел, как раскурочили земли, где были родники, красивые места. Теперь там ничего не растет. И надо еще иметь в виду, что при добыче золота, например, применяется технология с использованием свинца, который попадает в наши ручьи и реки.