В Перми на два года ограничат движение по Красавинскому мосту

Движение по Красавинскому мосту в Перми ограничат до окончания его ремонта в 2027 году, сообщает 59.RU.
Ограничения уже коснулись движения со стороны Закамска и Краснокамска в сторону левобережной части Перми: проезд сузился с трёх полос до двух, сообщает издание, причём одна из оставшихся полос — на месте бывшей обочины. Портал отмечает, что на подъезде к мосту установили временные дорожные знаки для организации временной схемы движения, но часть из них пока зачехлена.
Изменения в дорожном движении (в том числе запрет на движение автобусов и большегрузов по правым полосам и общее ограничение скорости в 50 километров в час) призваны ограничить нагрузку на опоры конструкции на время капитального ремонта. Закончиться он должен, согласно данным на установленном возле моста информационном щите, 12 октября 2027 года.