В Перми на два года ограничат движение по Красавинскому мосту

Ограничения уже коснулись движения со стороны Закамска и Краснокамска в сторону левобережной части Перми: проезд сузился с трёх полос до двух, сообщает издание, причём одна из оставшихся полос — на месте бывшей обочины. Портал отмечает, что на подъезде к мосту установили временные дорожные знаки для организации временной схемы движения, но часть из них пока зачехлена.