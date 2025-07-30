Остапкович: сегодня ипотека доступна людям с доходом от 300 тысяч

«Это могут быть люди, которые будут продавать свою квартиру, например, двухкомнатную, для того, чтобы получить трехкомнатную. То есть на комнату они возьмут ипотеку. Это получится не так дорого, как с нуля брать на трехкомнатную квартиру», — отметил Остапкович.