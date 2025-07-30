Остапкович: сегодня ипотека доступна людям с доходом от 300 тысяч

Ставка по ипотеке может снизиться до 23% вслед за снижением ключевой ставки, но воспользоваться этим видом кредитов смогут только люди с доходом не ниже 300 тысяч. Об этом aif.ru сказал научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 минимум, а то и 400 тысяч», — объяснил эксперт.
Экономист уточнил, что помимо людей с высоким уровнем доходов, ипотеку могут позволить себе те, кто имеет крупный первичный взнос.
«Это могут быть люди, которые будут продавать свою квартиру, например, двухкомнатную, для того, чтобы получить трехкомнатную. То есть на комнату они возьмут ипотеку. Это получится не так дорого, как с нуля брать на трехкомнатную квартиру», — отметил Остапкович.
Ранее он рассказал, как изменятся вслед за снижением ключевой ставки проценты по кредитам, депозитам и ипотеке.