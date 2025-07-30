В России резко увеличилось количество миллионеров

Количество россиян, зарабатывающих от миллиона рублей в месяц, выросло в два раза в сравнении с 2022 годом. Сейчас таких граждан свыше 45 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Согласно результатам исследования, 45 428 человек зарабатывают от миллиона рублей. В опросе не участвовали представители малого бизнеса.
Отмечается, что большинство российских миллионеров работают в области информации и связи. Кроме того, по данным статистики, более миллиона получают работники сферы торговли и обрабатывающей промышленности.
Вскоре, согласно постановлению правительства, оклады повысят у военных и некоторых категорий госслужащих. В ГД предложили увеличить зарплаты указанным лицам не на 4,5 процента, а на 7,6 процента.