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В России резко увеличилось количество миллионеров

Число миллионеров в РФ превысило 45 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Количество россиян, зарабатывающих от миллиона рублей в месяц, выросло в два раза в сравнении с 2022 годом. Сейчас таких граждан свыше 45 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Согласно результатам исследования, 45 428 человек зарабатывают от миллиона рублей. В опросе не участвовали представители малого бизнеса.

Отмечается, что большинство российских миллионеров работают в области информации и связи. Кроме того, по данным статистики, более миллиона получают работники сферы торговли и обрабатывающей промышленности.

Вскоре, согласно постановлению правительства, оклады повысят у военных и некоторых категорий госслужащих. В ГД предложили увеличить зарплаты указанным лицам не на 4,5 процента, а на 7,6 процента.