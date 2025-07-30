Зарплаты впервые за долгое время начали нравиться и работникам, и работодателям

Ожидания сравнялись в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в строительной отрасли.
В России впервые за несколько лет ожидания соискателей по зарплате и предложения работодателей на российском рынке труда практически сравнялись. В ряде отраслей такие запросы уже достигли схожего уровня, однако в некоторых сферах сохраняются различия.
«В 2025 году впервые за несколько лет зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись. Это произошло в том числе потому, что снизились темпы роста зарплатных ожиданий», — рассказали «Известия». К отраслям, в которых прогнозы зарплат полностью совпадают с реальностью, относятся гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство. В то же время в инвестиционной сфере, маркетинге, медицине и розничной торговле разрыв между ожиданиями и действительностью по-прежнему остается.
По оценке аналитиков сервиса «Авито Работа», средний запрос кандидатов составляет 84,4 тысячи рублей в месяц, а работодатели готовы платить 82,9 тысячи рублей. Аналогичные данные приводит hh.ru: медиана ожидаемой зарплаты — 75,9 тысячи рублей, предложенной — 75,5 тысячи рублей.
Причиной сближения стала корректировка ожиданий соискателей на фоне изменения баланса спроса и предложения. В ряде отраслей работодатели больше не сталкиваются с острым дефицитом кадров и диктуют условия найма, а рост зарплат уже реализован в предыдущие периоды, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Эксперты рынка отмечают, что выравнивание связано с постепенным охлаждением рынка труда и снижением темпов роста зарплатных ожиданий. Работодатели корректируют предложения с учетом среднерыночных данных для удержания лучших специалистов, а соискатели вынуждены снижать амбиции из-за уменьшения числа высокооплачиваемых вакансий.
В то же время кадровый дефицит остается одним из ключевых барьеров для роста бизнеса: уровень безработицы во втором квартале 2025 года составил 2,3%. На этом фоне компании стали чаще предлагать гибкие графики и рассматривать сотрудников без опыта работы, а активность соискателей выросла — многие из них находятся в пассивном поиске и готовы рассматривать предложения без немедленной смены места занятости.