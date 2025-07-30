Зарплаты впервые за долгое время начали нравиться и работникам, и работодателям

«В 2025 году впервые за несколько лет зарплатные предложения работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись. Это произошло в том числе потому, что снизились темпы роста зарплатных ожиданий», — рассказали «Известия». К отраслям, в которых прогнозы зарплат полностью совпадают с реальностью, относятся гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство. В то же время в инвестиционной сфере, маркетинге, медицине и розничной торговле разрыв между ожиданиями и действительностью по-прежнему остается.