ЕЭК: назначен новый министр по интеграции и макроэкономике

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 27 июня 2025 года № 7 Иманалиев Данияр Шаршенбекович назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Данияр Иманалиев имеет солидный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызской Республики. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов Кыргызской Республики.
Последние четыре года был директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.