Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕЭК: назначен новый министр по интеграции и макроэкономике

Данияр Иманалиев назначен министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, передает DKnews.kz.

Источник: eec.eaeunion.org

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 27 июня 2025 года № 7 Иманалиев Данияр Шаршенбекович назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Данияр Иманалиев имеет солидный опыт руководящей работы в органах государственной власти Кыргызской Республики. В 2021 году занимал должность первого заместителя министра экономики и финансов Кыргызской Республики.

Последние четыре года был директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.