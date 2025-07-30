В России предложили США продать Аляску по рыночной цене

«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? Купим по рыночной цене», — заявил Константинов в разговоре с агентством. Так он отреагировал на заявление полковника Джеффри Фрица из командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, который сообщил о желании Штатов купить у РФ Командорские острова.