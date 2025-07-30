Константинов отметил, что США не имеют отношения к Командорским островам.
Возглавляющий крымский парламент Владимир Константинов предложил США продать Аляску России по рыночной стоимости, чтобы вырученные средства были использованы для уменьшения государственного долга Штатов. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? Купим по рыночной цене», — заявил Константинов в разговоре с агентством. Так он отреагировал на заявление полковника Джеффри Фрица из командования обеспечения безопасности сухопутных войск США в Эстонии, который сообщил о желании Штатов купить у РФ Командорские острова.
Константинов отметил, что США немного сократят госдолг на вырученные деньги. При этом глава парламента подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.
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Ранее Фриц заявил, что США рассматривают возможность приобретения Командорских островов у России. Эти острова, расположенные на важном морском маршруте между Северной Америкой и Азией, считаются ключевыми для контроля над арктическими водами.