В мэрии Перми согласовали новый внешний вид двух ТЦ на «гостевом маршруте»

Мэрия Перми утвердила новый внешний вид для двух торговых центров, находящихся на «гостевом маршруте» из аэропорта в центр города, сообщили в городской администрации.
Речь идёт о зданиях по улице Оверятской, 40 (ТЦ «Кольцо») и шоссе Космонавтов, 355 (ТЦ «Верхние Муллы»). Колерные паспорта этих объектов согласовал департамент градостроительства и архитектуры города Перми.
Фасады зданий должны стать выполненными в серо-коричневых оттенках, что, согласно позиции мэрии, обеспечит единство архитектурного облика зданий на «гостевом маршруте».
Кроме того, единообразны должны быть и вывески — требования к ним отдельно прописаны в городских правилах благоустройства. Цвета для вывесок на «гостевом маршруте» строго определены, есть требования и к другим нюансам исполнения. Эти правила вступают в силу 1 сентября 2025 года, для приведения вывесок в соответствие с ними у владельцев будет год — до 1 сентября 2026 года.