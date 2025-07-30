В мэрии Перми согласовали новый внешний вид двух ТЦ на «гостевом маршруте»

Кроме того, единообразны должны быть и вывески — требования к ним отдельно прописаны в городских правилах благоустройства. Цвета для вывесок на «гостевом маршруте» строго определены, есть требования и к другим нюансам исполнения. Эти правила вступают в силу 1 сентября 2025 года, для приведения вывесок в соответствие с ними у владельцев будет год — до 1 сентября 2026 года.