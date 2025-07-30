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В мэрии Перми согласовали новый внешний вид двух ТЦ на «гостевом маршруте»

Оба здания находятся по дороге от аэропорта к центру города.

Источник: Администрация города Перми

Мэрия Перми утвердила новый внешний вид для двух торговых центров, находящихся на «гостевом маршруте» из аэропорта в центр города, сообщили в городской администрации.

Речь идёт о зданиях по улице Оверятской, 40 (ТЦ «Кольцо») и шоссе Космонавтов, 355 (ТЦ «Верхние Муллы»). Колерные паспорта этих объектов согласовал департамент градостроительства и архитектуры города Перми.

Фасады зданий должны стать выполненными в серо-коричневых оттенках, что, согласно позиции мэрии, обеспечит единство архитектурного облика зданий на «гостевом маршруте».

Кроме того, единообразны должны быть и вывески — требования к ним отдельно прописаны в городских правилах благоустройства. Цвета для вывесок на «гостевом маршруте» строго определены, есть требования и к другим нюансам исполнения. Эти правила вступают в силу 1 сентября 2025 года, для приведения вывесок в соответствие с ними у владельцев будет год — до 1 сентября 2026 года.