В этом году казахстанские дети получат из Нацфонда $76 млн

Kursiv Research продолжает разбирать отчетность по деятельности Национального фонда РК за 2024 год.
Итоги программы «Нацфонд — детям» в 2024 году
По данным НБ РК, на конец 2024 года сумма целевых требований — обязательств по программе «Нацфонд — детям» — составила $665 млн. В январе 2025-го Нацбанк начислил целевые требования в размере $889 млн плюс инвестдоход на целевые требования предыдущих периодов на $20 млн. В Нацбанке подсчитали, что в 2026-м целевые требования окажутся на уровне примерно $902 млн.
Сколько же причитается 18-летним казахстанцам в этом году? «В январе 2025 года оператору программы “Нацфонд — детям” АО “ЕНПФ” были переведены $75,9 млн для выплаты детям, которым в 2025 году исполнится 18 лет», — указано в отчете. Годом ранее на те же цели в ЕНПФ из Нацфонда перевели $31 млн.
Однако освоить эти средства юные казахстанцы, похоже, не торопятся. По данным ЕНПФ, с начала действия программы (в период с 01.02.2024 по 01.07.2025) средствами воспользовались 117 тыс. человек. Они получили в общей сложности $14,9 млн. Большую часть этой суммы ($9,2 млн, или 62%) участники программы пустили на улучшение жилищных условий — в основном переводя на сберегательные счета в Отбасы банке, оставшуюся часть ($5,7 млн, или 38%) — используя для оплаты образования.
В масштабах Нацфонда оттоки средств по программе «Нацфонд — детям» незначительны. Для сравнения, в 2024 году они составили примерно $0,7 млрд, тогда как оттоки по трансфертам в республиканский бюджет и на приобретение облигаций ФНБ «Самрук-Казына» — $11,2 млрд.
Правила программы
Параметры программы «Нацфонд — детям» объявил в послании-2022 президент Касым-Жомарт Токаев. «Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа», — заявил глава государства и поручил запустить программу с 1 января 2024 года.
Для запуска программы парламентариям потребовалось внести более 60 корректировок в шесть кодексов и 10 законов. Правки были оформлены специальным законом, принятым в ноябре 2023 года. В январе 2024 года правительство РК утвердило Правила формирования и учета целевых требований, целевых накоплений и выплат целевых накоплений, а также начисления целевых требований. Затем были изданы приказы министра промышленности и строительства и министра высшего образования и науки, детализирующие условия использования средств.
Полный перечень доступных субцелей использования включает 21 наименование, 16 из которых можно объединить в группу «улучшение жилищных условий» (но только на территории РК), пять — в группу «оплата образовательных услуг» (без территориальных ограничений).
Оператором программы правительство определило ЕНПФ. Нацбанк РК как управляющий Нацфондом должен ежегодно до 1 октября рассчитывать сумму целевых требований (для этого в правилах зафиксированы формулы расчета усредненного инвестиционного дохода по валютным активам НФ за предыдущие 18 лет). Получив от Нацбанка средства в рамках программы, ЕНПФ зачисляет их на спецсчет в Нацбанке же. За ЕНПФ закреплена и функция учета возврата целевых накоплений.
До достижения участниками программы 18-летнего возраста целевые требования инвестируются в финансовые инструменты Нацбанком. После наступления совершеннолетия участники могут обратиться за выплатой, которую ЕНПФ произведет, переведя деньги на счет уполномоченным операторам — БВУ или «Казпочте». Средствами можно воспользоваться по целевому назначению в течение 10 лет, затем они уходят на персональный пенсионный счет.
Прогресс по каждому из участников программы можно отследить на портале ЕНПФ «Нацфонд — детям». Первым годом начисления целевых требований был 2023-й, когда каждому гражданину РК младше 18 лет — «получателю целевых накоплений» — распределили $100,52.
По итогам первого года на эти целевые требования упал инвестдоход в размере $3,04. По итогам второго года были начислены целевые требования в размере $129,38. Инвестдоход пока не начислялся. Таким образом, всего у участника программы с момента ее старта к третьему году участия должно накопиться $232,94. По данным ЕНПФ, в периметре программы по состоянию на 2025 год находились 6,9 млн человек.