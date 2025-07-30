В этом году казахстанские дети получат из Нацфонда $76 млн

По итогам первого года на эти целевые требования упал инвестдоход в размере $3,04. По итогам второго года были начислены целевые требования в размере $129,38. Инвестдоход пока не начислялся. Таким образом, всего у участника программы с момента ее старта к третьему году участия должно накопиться $232,94. По данным ЕНПФ, в периметре программы по состоянию на 2025 год находились 6,9 млн человек.