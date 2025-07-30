Остапкович: ставка по ипотеке снизится до 23% вслед за ключевой ставкой

Снижение ключевой ставки Центробанка повлечет снижение всех привязанных к ней ставок, в том числе, по ипотеке и автокредитам, отметил в разговоре с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«И по автокредитам, и по ипотеке, все ставки, которые привязаны к ключевой ставке Центробанка, будут снижаться. Какими темпами, это трудно сказать. Каждый банк принимает решения сам», — отметил эксперт.
Экономист уточнил, что банки примерно придерживаются одной стратегии, большого расхождения между ними не будет.
«Ипотечная ставка может спуститься где-то до 23%. Условно говоря, все равно 23% — это запретительная ставка. Поэтому я думаю, что для ипотеки это вряд ли будет какое-то колоссальное изменение», — добавил Остапкович.
Ранее он рассказал, что снижение ставок по депозитам может составить 3−4 пункта, то есть, доходность по вкладам «уйдет где-то в район 17, а то и 16 процентов».