Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остапкович: ставка по ипотеке снизится до 23% вслед за ключевой ставкой

Эксперт объяснил, что все ставки, которые привязаны к ключевой ставке Центробанка, будут снижаться вместе с ней.

Источник: Аргументы и факты

Снижение ключевой ставки Центробанка повлечет снижение всех привязанных к ней ставок, в том числе, по ипотеке и автокредитам, отметил в разговоре с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«И по автокредитам, и по ипотеке, все ставки, которые привязаны к ключевой ставке Центробанка, будут снижаться. Какими темпами, это трудно сказать. Каждый банк принимает решения сам», — отметил эксперт.

Экономист уточнил, что банки примерно придерживаются одной стратегии, большого расхождения между ними не будет.

«Ипотечная ставка может спуститься где-то до 23%. Условно говоря, все равно 23% — это запретительная ставка. Поэтому я думаю, что для ипотеки это вряд ли будет какое-то колоссальное изменение», — добавил Остапкович.

Ранее он рассказал, что снижение ставок по депозитам может составить 3−4 пункта, то есть, доходность по вкладам «уйдет где-то в район 17, а то и 16 процентов».