Россиян, получающих больше миллиона в месяц, стало больше

Ранее сообщалось о том, что заработная плата за долгое время начала нравиться работникам и работодателям. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», средний размер желаемой заработной платы соискателей на российском рынке труда составил 84,4 тысячи рублей в месяц. В то же время работодатели предлагают в среднем 82,9 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом, ожидания кандидатов и реальные предложения компаний практически сравнялись.