Россиян, получающих больше миллиона в месяц, стало больше

Исследования Росстата показали, что в России стало больше миллионеров.
В 2025 году количество жителей России с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц превысило 45 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Численность работников составила 28,4 миллиона человек», — сказано в сообщении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что исследование охватило 95,4 тысячи организаций за исключением субъектов малого бизнеса.
Ранее сообщалось о том, что заработная плата за долгое время начала нравиться работникам и работодателям. По данным аналитиков платформы «Авито Работа», средний размер желаемой заработной платы соискателей на российском рынке труда составил 84,4 тысячи рублей в месяц. В то же время работодатели предлагают в среднем 82,9 тысячи рублей ежемесячно. Таким образом, ожидания кандидатов и реальные предложения компаний практически сравнялись.