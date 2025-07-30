Суд обязал застройщика выплатить 6 млн за повреждённый дом в центре Иркутска

Собственник здания в центре Иркутска добился компенсации ущерба, причинённого строительством на соседнем участке. Суд также приостановил работы до получения официального разрешения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции (ОПС) Иркутской области.
Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск местного жителя, чьё здание, признанное объектом культурного наследия, было повреждено в результате земляных работ на соседней земле. В конце 2022 года часть конструктивных элементов его дома обрушилась, когда на смежном участке был вырыт котлован глубиной более двух метров — всего в 20 см от стен дома истца.
Мужчина потребовал возместить ущерб и приостановить строительство до получения разрешительной документации. Ответчики заявили, что разрушение могло произойти по иным причинам, включая погодные условия. Однако проведённая по делу строительно-техническая экспертиза установила: обрушение действительно стало следствием соседских земляных работ.
Суд напомнил, что владелец участка обязан обеспечивать безопасность при строительстве, особенно по отношению к соседним объектам. Ущерб оценили в почти 6 млн рублей — эту сумму суд постановил взыскать с ответчиков. Также строительные работы приостановлены до получения официального разрешения.
Апелляция в Иркутском областном суде не изменила решения: оно вступило в законную силу.
Напомним, суд удовлетворил иски прокурора города Ангарска об обеспечении пригодными жилыми помещениями граждан. Установлено, что в признанных аварийными и подлежащими сносу домах микрорайона Шеститысячник вынужденно продолжали проживать граждане — собственники и наниматели по договорам социального найма.