Суд обязал застройщика выплатить 6 млн за повреждённый дом в центре Иркутска

Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск местного жителя, чьё здание, признанное объектом культурного наследия, было повреждено в результате земляных работ на соседней земле. В конце 2022 года часть конструктивных элементов его дома обрушилась, когда на смежном участке был вырыт котлован глубиной более двух метров — всего в 20 см от стен дома истца.