Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Китай развивают сотрудничество в сфере медицинских технологий

В Министерстве здравоохранения состоялась рабочая встреча с участием представителей корпорации Sinopharm International, компании Beijing Wandong Medical Technology и казахстанского производителя-экспортера медицинского оборудования BARK Technology. Основной темой переговоров стала локализация производства безгелиевых магнитно-резонансных томографов Wandong на территории Казахстана, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Инициатива предусматривает размещение сборочного производства на базе действующих производственных мощностей в Казахстане с последующим расширением ассортимента выпускаемой техники.

Вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов подчеркнул значимость данной инициативы для системы здравоохранения. Он отметил, что реализация данного проекта с участием международных партнеров с соответствующим опытом будет вполне возможна. К тому же китайская сторона подтвердила заинтересованность в реализации данного проекта и выразила готовность к тесному взаимодействию.

Компания BARK Technology, в свою очередь, уже имеет успешный опыт локализации ангиографического оборудования, которое в настоящее время формируется на экспорт в Россию. На встрече представители компании заявили о готовности перейти к следующему этапу — запуску сборки высокотехнологичных безгелиевых МРТ-систем.

Дополнительно стороны обсудили создание на территории Казахстана сервисного центра и склада запчастей, что позволит обеспечить техническое сопровождение и постгарантийное обслуживание оборудования по сниженным ценам.

Реализация данного проекта станет важным шагом в развитии высокотехнологичного медицинского производства в Казахстане, расширит доступ отечественных медицинских организаций к современному диагностическому оборудованию и создаст предпосылки для увеличения экспортного потенциала страны в сфере медицинской техники.