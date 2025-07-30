Казахстан и Китай развивают сотрудничество в сфере медицинских технологий

Инициатива предусматривает размещение сборочного производства на базе действующих производственных мощностей в Казахстане с последующим расширением ассортимента выпускаемой техники.
Вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов подчеркнул значимость данной инициативы для системы здравоохранения. Он отметил, что реализация данного проекта с участием международных партнеров с соответствующим опытом будет вполне возможна. К тому же китайская сторона подтвердила заинтересованность в реализации данного проекта и выразила готовность к тесному взаимодействию.
Компания BARK Technology, в свою очередь, уже имеет успешный опыт локализации ангиографического оборудования, которое в настоящее время формируется на экспорт в Россию. На встрече представители компании заявили о готовности перейти к следующему этапу — запуску сборки высокотехнологичных безгелиевых МРТ-систем.
Дополнительно стороны обсудили создание на территории Казахстана сервисного центра и склада запчастей, что позволит обеспечить техническое сопровождение и постгарантийное обслуживание оборудования по сниженным ценам.
Реализация данного проекта станет важным шагом в развитии высокотехнологичного медицинского производства в Казахстане, расширит доступ отечественных медицинских организаций к современному диагностическому оборудованию и создаст предпосылки для увеличения экспортного потенциала страны в сфере медицинской техники.