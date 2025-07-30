Казахстан и Китай развивают сотрудничество в сфере медицинских технологий

Вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов подчеркнул значимость данной инициативы для системы здравоохранения. Он отметил, что реализация данного проекта с участием международных партнеров с соответствующим опытом будет вполне возможна. К тому же китайская сторона подтвердила заинтересованность в реализации данного проекта и выразила готовность к тесному взаимодействию.