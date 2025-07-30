Кызылординская область получит 1 млрд тенге от правительства Казахстана

Акиматом области совместно с Кызылординским филиалом РГП «Казводхоз» создана специальная мониторинговая группа, разработан и утвержден график подачи воды на пяти магистральных и трех межхозяйственных каналах в соответствии с объемами воды, поступающей по Сырдарье.