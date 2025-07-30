Подведены итоги работы ФССП в Красноярске за первое полугодие 2025 года

29 июля в Красноярске состоялось заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на котором были подведены итоги работы ведомства за первые шесть месяцев 2025 года.
Руководитель ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что за указанный период судебные приставы взыскали более 584 миллиардов рублей задолженности по исполнительным производствам. Из этой суммы в бюджет Российской Федерации поступило 177,2 миллиарда рублей.
Среди взысканных долгов особое внимание уделено алиментам: их сумма составила более 45,5 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках исполнительных производств 3 тысячи детей-сирот получили жилье по решениям судов. Также были обеспечены бесплатные лекарственные препараты для россиян, в том числе детей, по 11,4 тысячам исполнительных производств.
Общая сумма задолженности по заработной плате, взысканная судебными приставами, увеличилась на 1 миллиард и достигла 3,2 миллиарда рублей. В дополнение к этому, почти 13 миллиардов рублей было взыскано в качестве компенсации ущерба от преступлений.
Ранее рассказывали, что судебного пристава из Мотыгино уволили за помощь брату в избежании выплаты.