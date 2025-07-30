Подведены итоги работы ФССП в Красноярске за первое полугодие 2025 года

Среди взысканных долгов особое внимание уделено алиментам: их сумма составила более 45,5 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках исполнительных производств 3 тысячи детей-сирот получили жилье по решениям судов. Также были обеспечены бесплатные лекарственные препараты для россиян, в том числе детей, по 11,4 тысячам исполнительных производств.