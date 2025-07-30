Три поезда проедут в Волгоградской области по новому маршруту

Корректировки коснутся трёх поездов дальнего следования, которые будут отправляться со станции Астрахань-1 на 3 часа раньше обычного: №⅚ сообщением Астрахань — Москва (отправление в 07:04); № 109/110 сообщением Астрахань — Санкт-Петербург (отправление в 20:50); № 147/148 сообщением Астрахань — Нижневартовск (отправление в 14:00).
Также частично изменится маршрут следования указанных поездов. Он пройдёт через станции Волжский и Петров Вал в Волгоградской области.
В настоящее время эти составы проходят через станции Палласовка и Эльтон.