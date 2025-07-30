Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 146,3 рубля, или 30% бюджета прожиточного минимума (с 1 августа по 31 октября 2025 года размер БПМ будет 487,72 рубля).
По информации Министерства труда, единовременную матпомощь к школе получать почти 240 000 белорусских школьников из более 115 000 многодетных семей. В пресс-службе акцентировали внимание на том, что озвученная помощь предоставляется вне зависимости от дохода семьи.
Ранее мы писали, что размеры пособий увеличиваются для семей, воспитывающих детей в Беларуси.
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