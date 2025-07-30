Россиян предупредили о снижении ставок по депозитам на 3−4%

Ключевая ставка по депозитам снизиться на 3−4%
После уменьшения Центробанком ключевой ставки процентные ставки по депозитам также сократятся на 3−4%. Об этом сообщил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Сейчас все коммерческие банки будут синхронно снижать ставки по депозитам. Снижение может составить 3−4 пункта», — сказал Остапкович в интервью для Aif.ru. Кроме того, руководитель Центра конъюнктурных исследований подчеркнул, что ставка по депозитам сейчас уйдет в район 17, а то и 16% из максимального, когда до этого чуть ли не доходила до 22%.
Ранее руководитель Центрального банка России заявила, что ключевая ставка может быть понижена либо сохранена на текущем уровне. ЦБ установил ее на уровне 18%. Это стало уже вторым снижением ключевой ставки за последние два месяца.