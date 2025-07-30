Россиян предупредили о снижении ставок по депозитам на 3−4%

«Сейчас все коммерческие банки будут синхронно снижать ставки по депозитам. Снижение может составить 3−4 пункта», — сказал Остапкович в интервью для Aif.ru. Кроме того, руководитель Центра конъюнктурных исследований подчеркнул, что ставка по депозитам сейчас уйдет в район 17, а то и 16% из максимального, когда до этого чуть ли не доходила до 22%.