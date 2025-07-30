Глава МАРТ сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в интервью Myfin.by сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные.
— Наши ежедневные мониторинги цен плодоовощной продукции показывают, что это, скорее, исключение, а не стандартная ситуация, — заявил глава МАРТ.
Он пояснил: на себестоимость овощей влияют погодные условия. Карпович добавил, что в том случае, если растениям не хватает света, их «досвечивают». Подобное влечет за собой дополнительные издержки, которые не несут производители овощей из тех стран, где более теплый климат.
Вместе с тем глава МАРТ заметил, что и в теплых странах не обходится без проблем. К примеру, в 2024 году по причине погодных условий в Азербайджане в сезон стоимость томатов увеличилась в три раза.
— Также пресловутый «эффект масштаба» влияет на себестоимость и, следовательно, на цену предложения. Но мы работаем над этим вопросом, — подчеркнул Артур Карпович.
По его словам, была разработана стратегия развития тепличного овощеводства Беларуси на 2023−2027 годы. Глава ведомства отметили, что по мере ее реализации планируется увеличение объемов производства и снижение стоимости белорусской продукции (огурцов, помидоров).
— Уверен, что принимаемые Минсельхозпродом меры дадут уже положительные результаты в ближайшем будущем, — заметил глава МАРТ.