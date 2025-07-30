Глава МАРТ сказал, почему цены на белорусские овощи порой выше, чем на импортные

Он пояснил: на себестоимость овощей влияют погодные условия. Карпович добавил, что в том случае, если растениям не хватает света, их «досвечивают». Подобное влечет за собой дополнительные издержки, которые не несут производители овощей из тех стран, где более теплый климат.