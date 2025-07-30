С 1 августа в РФ вступят в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили

«Понижение регулятором ключевой ставки сразу на 2% — это серьезное движение для рынка. И за счет этого фондирование банков уменьшится. Следовательно, предложения по кредитным программам станут более привлекательными, думаю, в среднем, на 1,5−2%. Если раньше средневзвешенный автокредит был в районе 13%, то сейчас он немного опустится, до 11,5−12%», — считает Иванов.