С 1 августа в РФ вступят в силу новые правила уплаты утильсбора на автомобили

С 1 августа водителей в России ждет целый ряд важных изменений — от роста цен на автомобили и бензин до ликвидации схемы с льготным утильсбором через страны ЕАЭС. При этом брать автокредиты станет выгоднее, а связь на дорогах улучшится. Что еще ждет водителей в последний месяц лета — в материале «Газеты.Ru».
Цены вырастут.
В августе цены на автомобили будут расти за счет сокращения скидок, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.
«Результаты июля будут у всех лучше, чем предыдущие месяцы 2025 года. Поэтому дополнительные дисконтные программы вряд ли будут введены возможно сокращение объемов скидочных предложений, как со стороны дилеров, так и дистрибьюторов. Поэтому в следующем месяце мы можем увидеть ~рост реальной стоимости автомобиля~», — заявил он.
Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев считает, что ~цены на автомобили будут колебаться в области 2%.~
«Август будет похож на июль, ряд марок и моделей незначительно подорожает, ряд подешевеет. В обоих случаях волатильность будет в пределах 2%», — сказал он «Газете.Ru».
Тюктеев добавил, что провести сервисное обслуживание в августе обойдется дешевле обычного — до начала осени на СТО будут действовать скидки.
«Август — период активных отпусков, и сервисным станциям придется предоставлять дополнительные скидки на работы и запчасти, в пределах 4−5%. В сентябре, с возвратом на станции большой доли юридических лиц, скидки традиционно урежут», — предупредил он.
Автокредиты станут выгоднее.
Понижение ключевой ставки Центробанком в июле до 18% сделает автокредиты доступнее для россиян в августе, отметили в «Рольфе».
«Понижение регулятором ключевой ставки сразу на 2% — это серьезное движение для рынка. И за счет этого фондирование банков уменьшится. Следовательно, предложения по кредитным программам станут более привлекательными, думаю, в среднем, на 1,5−2%. Если раньше средневзвешенный автокредит был в районе 13%, то сейчас он немного опустится, до 11,5−12%», — считает Иванов.
Схему с утильсбором прикроют.
С 1 августа вступают в силу поправки, изменяющие условия, касающиеся утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для личного пользования.
Ключевое изменение — ~отменяется льготный ввоз машин, произведенных в России, но находившихся на учете в странах ЕАЭС более 12 месяцев.~
До этого многие автомобили, произведенные в России, специально завозили в другие страны ЕАЭС и потом возвращали обратно, пояснил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в беседе с «Газетой.Ru».
«Отменяется распространенная схема, при которой россияне намеренно отправляли отечественные автомобили в соседние страны — члены ЕАЭС, формально меняли регистрацию на иностранную, выжидая минимальный срок, а затем приобретали авто повторно уже значительно дешевле. Теперь такая лазейка ликвидирована, и транспорт будет оцениваться и учитываться исключительно по новым правилам, вне зависимости от предыдущего опыта регистрации за границей», — рассказал он.
Таким образом, ~за ввоз таких автомобилей в Россию придется платить коммерческий утильсбор.~
За грузовики заплатят больше.
То же самое постановление унифицирует ставки по утильсбору для некоторых категорий грузового транспорта — например, для самосвалов и фургонов массой от 12 т до 20 т. Прежде для них действовали разные коэффициенты.
Решение было принято с целью упростить подходы к расчету суммы утильсбора в сегменте. Тем не менее ставки для некоторых видов грузового транспорта вырастут в несколько раз, рассказала директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.
«Для импортеров подержанных запчастей, тягачей, грузовиков, которые ввозили их через ЕАЭС, нововведения будут экономическим ударом. Эффективность их деятельности будет сомнительна. В ряде случаев ставка утильсбора может вырасти в 3−5 раз. Таким образом, на рынок РФ будет затруднен путь для техники, которая широко используется малым и средним бизнесом. Для конечного потребителя поправки означают рост цен и сокращение предложений в ряде категории транспорта», — сказала эксперт.
На автотрассах улучшится связь.
23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит обеспечить водителей и пассажиров на автотрассах качественной мобильной связью и доступом к интернету. Он вступает в силу через 10 дней.
В материалах к законопроекту указывалось, что у российских операторов связи возникают проблемы при строительстве объектов и линий связи вдоль дорог из-за противоречий в федеральных законах и регуляторных барьеров.
Нововведения должны устранить правовые пробелы.
Мигрантам запретят работать в такси.
28 июля иностранцам запретили работать в такси в Санкт-Петербурге. Ограничения вступят в силу по истечении 10 дней и будут действовать до конца 2025 года.
«Для хозяйствующих субъектов на территории Петербурга по отдельным видам ОКВЭД вводится запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — сообщила пресс-служба администрации города.
Уточняется, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.
Рейды.
В августе Госавтоинспекция проведет несколько рейдов.
По данным Telegram-канала «Рейды ГИБДД», 1 августа будут проводиться рейды «Тонировка» и «Должник», с 1 по 3 августа — «Нетрезвый водитель».
2 и 3 августа гаишники усилят контроль за мотоциклистами. Также в эти дни пройдут рейды «Встречная полоса», «Пешеход», «Ремень безопасности» и «Детское кресло».
Напомним, в конце июля правительство России внесло в ПДД понятие «детская удерживающая система».
Речь идет о конструкции для перевозки детей в транспортном средстве, призванной снизить риск причинения вреда их жизни и здоровью. В соответствии с постановлением, ямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами.
Бензин подорожает.
В августе бензин на российских заправках подорожает. Стоимость литра АИ-95 вырастет на 10,2% по сравнению с августом 2024 года, до 60,2 рубля. А АИ-92 — на 9,5%, до 55,1 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.
По ее словам, рост цен обусловлен влиянием внешних факторов, в том числе ситуации на мировом рынке нефтепродуктов.
Для стабилизирования внутреннего рынка России власти запретили экспорт бензина для производителей нефтепродуктов до 31 августа.
Автозаводы уйдут отдыхать.
В конце июля крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» объявил о сокращении производства и введении неполной рабочей недели с августа. Решение было принято из-за отсутствия перспектив роста рынка и давления остатков техники импортеров.
О введении аналогичной меры сообщил Горьковский автозавод. «АвтоВАЗ» также отправил сотрудников в единый корпоративный отпуск до 17 августа: в это время будут вестись только обслуживание, ремонт и переналадка оборудования.