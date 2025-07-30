Птицефабрика в Челябинской области заплатит крупный штраф за экологические нарушения

Проверка проводилась после жалоб жителей сёл Пустозёрово и Архангельское. Прокуратура установила, что птицефабрика работает без комплексного экологического разрешения, выявлены факты несанкционированного сброса сточных вод в реку Биргильда и загрязнение земельного участка побочными продуктами животноводства.
На «Чебаркульскую птицу» возбудили пять административных дел. Также в суд подан иск с требованием обязать предприятие привести сельскохозяйственные земли в пригодное состояние и оборудовать специализированные помётохранилища. Сейчас нарушения устраняются.