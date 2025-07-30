Профсоюз отреагировал на недоплату 16 сотрудникам частного медцентра в Беларуси. Подробности приводит 1prof.by.
В одном из частных медицинских центров Гродненской области профсоюзы во время мониторинга обнаружили, что 16 работникам не доплачивали зарплаты. Врачи, которые работали по контракту, должны были получать заработную плату исходя из повышенной тарифной ставки, но в данном случае этого не было.
Главный правовой инспектор труда Валентина Таврель пояснила: согласно статье 261−2 Трудового кодекса за работу по контракту положены дополнительный поощрительный отпуск до пяти дней с сохранением среднего заработка, а также повышенный стимул — "повышение тарифной ставки (тарифного оклада) не более чем на 50%, а для работников бюджетных организаций — надбавка в размере не более 50% оклада.
Профсоюз указал на выявленные нарушения и направил медцентру рекомендацию их устранить. В итоге, медицинский центр повысил сотрудникам тарифную ставку. В сумме для 16 специалистов прибавка к ежемесячной заработной плате составила примерно 500 рублей.
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