Профсоюз отреагировал на недоплату 16 сотрудникам частного медцентра в Беларуси

В одном из частных медицинских центров Гродненской области профсоюзы во время мониторинга обнаружили, что 16 работникам не доплачивали зарплаты. Врачи, которые работали по контракту, должны были получать заработную плату исходя из повышенной тарифной ставки, но в данном случае этого не было.