Власти Екатеринбурга решили судьбу проблемного ДК на Компрессорном

Культурно-спортивный комплекс «Олимп» на Компрессорном будет передан муниципалитету. Там разместится детская школа искусств. Об этом заявил глава Октябрьского района Игорь Костенко.
ЕАН сообщал, что весной прежний владелец здания «Газпром» продал «Олимп» новому собственнику, который угрожал открыть на месте КСК магазины. При этом жители микрорайона уже несколько лет переживают о судьбе здания, которое долгие годы выполняет функции ДК. Там работают кружки и секции, которые посещают сотни детей Компрессорного. Депутат гордумы Михаил Вечкензин ранее в разговоре с ЕАН говорил, что власти ведут переговоры с новым собственником.
«Шли долгие разговоры, “Газпром” продал здание новому собственнику. Мы темой занимаемся не первый месяц. Были проведены совещания, достигнуты договоренности между ДУМИ и новым собственником. С 21 июля “Олимп” перешел музыкальной школе № 9 в безвозмездное пользование.
Сейчас здание приводят в порядок, в этом году будет сменен статус, и это будет Детская школа искусств № 3. Соцсфера сохранится, школа искусств расширяет программы, будут программы хореографии, ИЗО, библиотеку сохраним. Весь набор муниципальных услуг, в том числе бесплатных, сохраним, и жители не почувствуют изменений в худшую сторону", — отметил Костенко.
По его словам, с большой долей вероятности здание перейдет в муниципальную собственность. Глава района пообещал, что площадка будет расширяться, появятся новые секции и кружки. Школа искусств станет новой точкой притяжения для нескольких соседних микрорайонов.
Тем временем родители Компрессорного пересылают друг другу в чатах тревожные сообщения. Они беспокоятся о судьбе спортивных секций.
«Спортблок, где проходили занятия наших детей, могут закрыть. Сейчас мы готовим коллективное обращение в различные инстанции, чтобы привлечь внимание к проблеме развития спорта в микрорайоне Компрессорный и сохранить действующие спортивные группы. Чтобы обращение имело вес, необходимо собрать максимальное количество подписей родителей, чьи дети занимаются или ранее занимались в нашем клубе», — говорится в сообщении.
Подписи родители собирают сегодня, 30 июля, в клубе «Умелец» на Прибалтийской, 52. Отметим, в КСК «Олимп» уже несколько лет работают секции по тхэквондо, игровым видам спорта. Также в здании есть тренажерный зал. ЕАН продолжит следить за развитием событий.