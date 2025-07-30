Власти Екатеринбурга решили судьбу проблемного ДК на Компрессорном

ЕАН сообщал, что весной прежний владелец здания «Газпром» продал «Олимп» новому собственнику, который угрожал открыть на месте КСК магазины. При этом жители микрорайона уже несколько лет переживают о судьбе здания, которое долгие годы выполняет функции ДК. Там работают кружки и секции, которые посещают сотни детей Компрессорного. Депутат гордумы Михаил Вечкензин ранее в разговоре с ЕАН говорил, что власти ведут переговоры с новым собственником.