Узбекистан планирует ежегодно повышать зарплаты сверх инфляции

В ведомстве добавили, что в этом году произошел досрочный и более крупный рост зарплат населения республики. По подсчетам ведомства в будущем году на их дополнительное увеличение потребуется более 1,7 трлн сумов. Для сравнения — в 2024 году этот показатель составил 1,3 трлн сумов. В нынешнем году он оценивается в 1,5 трлн сумов.