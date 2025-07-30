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Узбекистан планирует ежегодно повышать зарплаты сверх инфляции

Правительство Узбекистана планирует каждый год увеличивать пенсии и зарплаты бюджетников темпами, опережающими инфляцию, следует из фискальной стратегии Минэкономики и финансов до 2028 года.

Источник: Depositphotos

Это позволит обеспечить устойчивый рост доходов узбекистанцев и усилит их соцзащиту. При этом рост зарплат населения должен происходить в соответствии со стратегией «Узбекистан-2030».

В ведомстве добавили, что в этом году произошел досрочный и более крупный рост зарплат населения республики. По подсчетам ведомства в будущем году на их дополнительное увеличение потребуется более 1,7 трлн сумов. Для сравнения — в 2024 году этот показатель составил 1,3 трлн сумов. В нынешнем году он оценивается в 1,5 трлн сумов.

Ожидается, что в 2026 году траты бюджета республики на зарплаты вырастут на 17,1 трлн сумов, до 171,4 трлн сумов.