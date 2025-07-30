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Автомобилистам напомнили о неожиданном штрафе

Водитель, не уведомивший ГАИ о смене регистрации по месту жительства, рискует схлопотать немалый штраф. Об этом предупредил автоюрист Лев Воропаев.

Источник: Life.ru

В беседе с агентством «Прайм» он пояснил, что водители, не уведомившие ГАИ об изменении адреса в течение 10 дней после смены регистрации, могут быть оштрафованы по статье 19.22 КоАП на сумму от 1,5 до 2 тысяч рублей. Однако он отметил, что на практике сотрудники Госавтоинспекции редко применяют эту норму.

Если автовладелец самостоятельно не уведомил Госавтоинспекцию о смене адреса, а затем пытается оспорить штраф, ссылаясь на неполучение уведомления, он может быть привлечён к ответственности.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году российский бюджет пополнится на 52,8 миллиарда за счёт выплат по штрафам. Такая внушительная сумма обусловлена целым комплексом мер.