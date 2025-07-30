Ростовскому трамваю потребовалась дорога-дублер

Экспертное заключение представили специалисты научно-исследовательского проектного института «Мостранспроект», которые занимаются вопросами эксплуатации и развития городского транспорта в Москве и других регионах, а также ученые кафедры «Организация перевозок и дорожного движения» Донского государственного технического университета.
— Без дублера проспекта Стачки трамвайную сеть на Западном делать нет смысла, — отметил Юрий Слюсарь. — Последовательно или параллельно выполнять проекты — это уже варианты решения. Наша задача — улучшить транспортную ситуацию. И нужно понимать, за счет чего мы будем финансировать проект дороги-дублера.
Теперь областной минтранс и администрация города должны представить конкретные предложения по этому направлению.
Напомним, что в феврале по решению Слюсаря проект поставили на паузу. Тогда он пояснил, что требуется дополнительная оценка экспертов, так как реализация в существующем формате привела бы к очень неприятным последствиям. Например, строительство путей посередине дороги означает, что люди фактически выходили бы из трамвая под колеса автомобилей. Чтобы решить вопрос, требуется строительство эстакад или новых пешеходных переходов. Это существенно увеличит стоимость строительства, а главное — усугубит транспортный коллапс на важной для города магистрали.
Отмечал наличие этого «узкого места» в проекте еще бывший губернатор Василий Голубев. Для строительства скоростного трамвая он даже предлагал в створе проспекта Стачки возвести метромост. Однако дублировать проспект полностью до сих пор не собирались. Такие проекты никогда не обсуждались даже в перспективе.
Как выглядит в современных условиях расширение важнейшей транспортной артерии, видно на примере переустройства улицы Вавилова. Для него потребовалось выкупить свыше 130 земельных участков с домами у их собственников за колоссальные 5,5 миллиарда рублей. Строительство дублера проспекта Стачки рискует затмить даже этот сюжет, если речь не идет о каком-то временном решении за счет уже имеющихся улиц.
Впрочем, несмотря на все сложности, проект «Ростовский трамвай» уже обретает реальные очертания. Так, трамвайные пути появились в микрорайоне Левенцовка, на участке от Жданова до Малиновского (6,3 километра), также началось строительство депо. Сразу же после завершения должны приступить к продлению линии в центр Ростова — от Малиновского до площади Мичурина, однако проекта пока нет.
В целом запланировано строительство и модернизация более 119 километров трамвайных путей, строительство двух депо, закупка 76 трехсекционных трамваев, а также модернизация имеющегося подвижного состава.
Кстати.
Для Ростова разработали новый инновационный трехсекционный трамвай, который планируют поставить в город для испытаний. Новая модель вмещает до 308 человек, в ней есть 70 мест для сидения. Максимальная скорость — 75 километров в час. Салон оборудован вайфаем, USB-слотами для зарядки, кондиционерами с возможностью очистки воздуха, адаптивной подсветкой.