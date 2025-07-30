Ростовскому трамваю потребовалась дорога-дублер

Напомним, что в феврале по решению Слюсаря проект поставили на паузу. Тогда он пояснил, что требуется дополнительная оценка экспертов, так как реализация в существующем формате привела бы к очень неприятным последствиям. Например, строительство путей посередине дороги означает, что люди фактически выходили бы из трамвая под колеса автомобилей. Чтобы решить вопрос, требуется строительство эстакад или новых пешеходных переходов. Это существенно увеличит стоимость строительства, а главное — усугубит транспортный коллапс на важной для города магистрали.