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В поездах «Тихий Дон» будут продавать ростовские вина

Ростовские вина начнут продавать в фирменных поездах «Тихий Дон», а затем и в других российских поездах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Викторию Абрамченко.

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На совещании по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей в регионе обсуждались меры поддержки донских виноделов.

По словам Абрамченко, уже есть договоренности с РЖД. В поездах «Тихий Дон» начнут продавать вина местных производителей.

Сейчас в этом поезде можно купить в большей части кубанские вины. Теперь к ним добавятся и ростовские.

В Ростовской области производят европейские вина «Шардоне», «Рислинг», «Каберне», так и вина из автохтонных соров винограда — «Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный», «Пухляковский» итд.

Поезд «Тихий Дон» курсирует из Ростова в столицу и обратно. Является скорым поездом повышенной комфортности.