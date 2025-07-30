В поездах «Тихий Дон» будут продавать ростовские вина

На совещании по вопросу состояния винодельческой и виноградарской отраслей в регионе обсуждались меры поддержки донских виноделов.
По словам Абрамченко, уже есть договоренности с РЖД. В поездах «Тихий Дон» начнут продавать вина местных производителей.
Сейчас в этом поезде можно купить в большей части кубанские вины. Теперь к ним добавятся и ростовские.
В Ростовской области производят европейские вина «Шардоне», «Рислинг», «Каберне», так и вина из автохтонных соров винограда — «Красностоп Золотовский», «Цимлянский черный», «Пухляковский» итд.
Поезд «Тихий Дон» курсирует из Ростова в столицу и обратно. Является скорым поездом повышенной комфортности.