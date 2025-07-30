Минсельхоз просит производителей ограничить цены

Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Инициатива заключалась в установлении властями ценовых диапазонов на товары или в продаже продуктов через долгосрочные договоры, но предприятия не поддержали предложение. «Союзмолоко» устроило предложение о долгосрочных контрактах, однако фиксирование цен на определенном уровне вызывает опасения, заявил гендиректор компании Артем Белов.