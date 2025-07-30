Минсельхоз просит производителей ограничить цены

Предприятия выступили против ограничения цен.
Минсельхоз обсудил возможность регулировки цен с крупными производителями молока, овощей и птицеводческих продуктов. Предприятия оказались против, о чем говорится в письме Минсельхоза.
«Минсельхоз обратился к нескольким крупнейшим ассоциациям производителей продуктов питания с просьбой оценить возможность законодательных поправок, предусматривающих регулирование цен на овощи, молочные и птицеводческие товары», — сказано в письме Минсельхоза. Его содержание приводит «Коммерсант».
Минсельхоз обратился в Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Инициатива заключалась в установлении властями ценовых диапазонов на товары или в продаже продуктов через долгосрочные договоры, но предприятия не поддержали предложение. «Союзмолоко» устроило предложение о долгосрочных контрактах, однако фиксирование цен на определенном уровне вызывает опасения, заявил гендиректор компании Артем Белов.
В России наблюдается рост цен на товары первой необходимости. Ранее значительно возросла стоимость моркови и молока.