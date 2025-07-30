В Самаре к отопительному сезону готовы только 127 многоквартирных домов

Во вторник, 29 июля 2025 года, в Самаре состоялось расширенное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. Оно прошло под председательством главы города Ивана Носкова.
С этого года система приемки МКД ужесточилась на федеральном уровне. Однако это учли не все управляющие компании. Некоторые до сих пор пренебрегают обязательными подготовительными работами.
«С такими организациями будут плотно взаимодействовать контролирующие и правоохранительные органы. Старшим по домам тоже советую контролировать УК и присутствовать во время проведения ключевых этапов подготовки», — отметил Иван Носков.
По информации УК, сейчас в домах идут промывка, наладка гидравлических режимов и опрессовка. Специалисты самарского филиала компании «Т Плюс» проверили уже 75% жилфонда. Пока много домов, чей индекс готовности ниже 0,9. Сотрудники Госжилинспекции Самарской области осмотрели 641 МКД, выявили 34 нарушения. По данным ведомства, из всех сдавших паспорта готовности реально к отопительному сезону подготовлены только 127 домов.
Лучше всех с подготовкой к зиме сейчас справляются «Управдом Самара», «Формат», ЖКУ «Легион», «Возрождение» и «Самарский коммунальный сервис». Отметим, горожане могут сами проверить свою УК и узнать, готов ли их дом к отопительному сезону. Сделать это можно на сайте ГИС ЖКХ.
Что касается объектов социальной сферы, то ситуация по ним следующая: в 70% образовательных заведений проведены гидравлические испытания, семь отдельно стоящих зданий учреждений спорта и культуры получили оценку «готов».