В Самаре к отопительному сезону готовы только 127 многоквартирных домов

Лучше всех с подготовкой к зиме сейчас справляются «Управдом Самара», «Формат», ЖКУ «Легион», «Возрождение» и «Самарский коммунальный сервис». Отметим, горожане могут сами проверить свою УК и узнать, готов ли их дом к отопительному сезону. Сделать это можно на сайте ГИС ЖКХ.