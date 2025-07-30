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Губернатор Омской области решил отменить повышение тарифов на ЖКХ

Реакция властей последовала незамедлительно.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Губернатор Виталий Хоценко принял решение отменить повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Причина изменений кроется в нескольких факторах. Во-первых, «Тепловая компания» отказалась от части запланированных работ в рамках инвестиционной программы, из-за которой и планировалось повышение цен на отопление и горячую воду. Дополнительное влияние оказала прокуратура региона, которая обнаружила нарушения при утверждении новых тарифов. Надзорный орган уже обратился в суд с требованием признать повышение незаконным.

Реакция властей последовала незамедлительно: губернатор поручил подготовить документ об отмене ранее принятого решения о повышении тарифов.