Инфляция в Омске замедлилась до рекордных 0,3% в июне

Хорошие новости для потребителей принесли другие категории товаров. Яйца подешевели на 17% по сравнению с прошлым годом. Также снизились цены на меховые изделия, компьютерную технику и мобильные телефоны. Сейчас самое подходящее время для покупки шубы или нового смартфона.