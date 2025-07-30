Инфляция в Омске замедлилась до рекордных 0,3% в июне

Экономические показатели Омской области демонстрируют позитивную динамику: по данным Центробанка, в июне текущего года инфляция составила всего 0,3%. При этом годовая инфляция зафиксирована на уровне 10,6%.
Анализ цен показал интересную картину на региональном рынке. В числе подорожавших товаров оказались овощи (особенно свёкла и морковь), молочная продукция и медицинские услуги. Рост цен на медицину связан с увеличением расходов владельцев клиник, которые вынуждены компенсировать затраты за счет пациентов.
Хорошие новости для потребителей принесли другие категории товаров. Яйца подешевели на 17% по сравнению с прошлым годом. Также снизились цены на меховые изделия, компьютерную технику и мобильные телефоны. Сейчас самое подходящее время для покупки шубы или нового смартфона.
Эксперты Центробанка отмечают, что, несмотря на замедление месячной инфляции, экономика региона все еще требует корректировки. Это может повлиять на сохранение высоких процентных ставок в ближайшем будущем.
Ранее мы сообщали, что в Омске значительно увеличится плата за частные детские сады.