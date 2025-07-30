Ташкентский хокимият запустил сайт для проверки застройщиков, чья деятельность была приостановлена

Эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям и вызвала бурную реакцию среди горожан. После первоначального шока у людей возник закономерный вопрос: а где конкретный список остановленных объектов? Кто эти застройщики? Где именно находятся эти 59 домов?