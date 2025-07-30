Ташкентский хокимият запустил сайт для проверки застройщиков, чья деятельность была приостановлена

Эта новость мгновенно разлетелась по социальным сетям и вызвала бурную реакцию среди горожан. После первоначального шока у людей возник закономерный вопрос: а где конкретный список остановленных объектов? Кто эти застройщики? Где именно находятся эти 59 домов?
Однако, к удивлению общественности, хокимият не опубликовал полный список ни адресов, ни названий компаний, ни даже примерных ориентиров. Вместо этого власти ограничились сухой разбивкой нарушений по районам, не предоставив никакой конкретики, что вызвало дополнительное недовольство у граждан.
Тем не менее, после волны вопросов и критики, власти всё же отреагировали: теперь узнать нужную информацию стало проще.
«В связи с большим количеством обращений, поступающих на адрес бота хокимията города Ташкента по вопросам строительства, для удобства жителей запущена новая веб-страница, с помощью которой можно проверить в режиме онлайн статус строительных фирм и компаний, чья деятельность временно приостановлена», — сообщили в администрации города.
Теперь любой гражданин может просто ввести название строительной компании и за несколько секунд узнать, попала ли она в список приостановленных.
Проверить статус компании можно по этой ссылке.
Сервис бесплатный, база регулярно обновляется. Таким образом, власти наконец начали предоставлять более прозрачную информацию для защиты прав покупателей жилья и борьбы с незаконным строительством.