Mash: АВТОВАЗ снизит зарплаты своим сотрудникам минимум на 20% в конце сентября

Руководство Волжского автомобильного завода вынуждено пойти на снижение заработной платы своих сотрудников и ввести 4-дневную рабочую неделю с 29 сентября. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, АВТОВАЗ снизит зарплаты сотрудников после того, как введет с 29 сентября четырехдневную рабочую неделю. На такие меры руководство Волжского завода вынуждено пойти, чтобы снизить расходы, связанные с затовариванием складов и отсутствием продаж.
Сообщается, что зарплаты будут снижены минимум на 20%. По информации собеседника телеграм-канала, сократить собираются не только рабочую неделю. Речь идет также и об отмене сверхурочных.
«Из-за этого многие собираются писать заявление на увольнение», — говорится в посте Mash.
В данный момент руководство завода занимается тем, что уведомляет своих сотрудников об изменениях в трудовых соглашениях, что требует законодательство РФ. Mash уточняет: «КАМАЗ» и «ГАЗ» уже точно переходят 4-дневный режим работы.
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