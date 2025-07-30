Mash: АВТОВАЗ снизит зарплаты своим сотрудникам минимум на 20% в конце сентября

По данным телеграм-канала, АВТОВАЗ снизит зарплаты сотрудников после того, как введет с 29 сентября четырехдневную рабочую неделю. На такие меры руководство Волжского завода вынуждено пойти, чтобы снизить расходы, связанные с затовариванием складов и отсутствием продаж.