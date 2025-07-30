Старо-Петергофский проспект отремонтируют по нацпроекту

Масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начались в Адмиралтейском районе. Подрядчики приступили к обновлению участка Старо-Петергофского проспекта протяженностью 750 метров — от набережной реки Фонтанки до Обводного канала.