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Старо-Петергофский проспект отремонтируют по нацпроекту

Дорожники заменят асфальт на участке от набережной реки Фонтанки до Обводного канала.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные дорожные работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начались в Адмиралтейском районе. Подрядчики приступили к обновлению участка Старо-Петергофского проспекта протяженностью 750 метров — от набережной реки Фонтанки до Обводного канала.

— В ходе ремонта будет полностью заменено асфальтовое покрытие на площади более 13 тысяч квадратных метров, — рассказала пресс-служба Смольного.

Особое внимание уделяется зоне трамвайных путей, где специалисты применяют инновационный литой асфальт, не требующий уплотнения и самостоятельно набирающий прочность. Параллельно рабочие заменят люки колодцев и нанесут новую дорожную разметку термопластиком.

Старо-Петергофский проспект является ключевой транспортной артерией, соединяющей центральные районы города с площадью Стачек. Магистраль обслуживает маршруты общественного транспорта и обеспечивает подъезд к крупным медицинским учреждениям, включая военный госпиталь имени Соловьева и клинику Военно-Медицинской академии.