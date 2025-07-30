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Хабаровский край покажет плоды технологического суверенитета на ВЭФ-2025

Тема выставки в этом году — курс региона на импортонезависимость и развитие локального производства.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Reuters

Хабаровский край готовит масштабную экспозицию к выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет 3—9 сентября во Владивостоке в рамках юбилейного Восточного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, выступающего организатором форума совместно с аппаратом полпреда президента РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Тема выставки в этом году — промышленный и технологический суверенитет региона, его курс на импортонезависимость и развитие локального производства. В двух павильонах, объединенных крытым переходом, разместятся ключевые отраслевые зоны, интерактивные макеты, хронографы развития и мультимедийные панели.

Отдельный акцент — на перспективы Большого Уссурийского острова. Хабаровский край и Китай планируют создать здесь трансграничную территорию опережающего развития с круглогодичным пунктом пропуска.

«Она откроет путь для высокотехнологичных производств и трансграничной логистики. Все это — новые возможности для совместных проектов и интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил глава региона Дмитрий Демешин.

Среди тематических площадок — зоны о добыче металлов, авиастроении, логистике, туризме, мастер-планах развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На интерактивных стендах — голограммы современной техники, карта маршрутов, образцы местных ресурсов и макеты новых городских районов.

В зоне «Все для победы» посетителям напомнят о вкладе региона в Победу над Японией. Запланированы показы техники, используемой в интересах СВО, а также макеты самолетов и кораблей, производимых на хабаровских заводах.

Презентацию дополнят дегустации продукции с маркировкой «Сделано в Хабаровском крае», деловая программа, музыкальные выступления и площадка с напитками. Кроме того, на втором этаже павильона будет организована площадка для встречи инвесторов и предпринимателей.

Выставка будет доступна для широкой публики с 7 по 9 сентября.