Хабаровский край покажет плоды технологического суверенитета на ВЭФ-2025

Тема выставки в этом году — промышленный и технологический суверенитет региона, его курс на импортонезависимость и развитие локального производства. В двух павильонах, объединенных крытым переходом, разместятся ключевые отраслевые зоны, интерактивные макеты, хронографы развития и мультимедийные панели.