Хабаровчане больше не обязаны отправлять коммунальщикам данные о поверке счётчиков

Верховный суд России признал недействующими положения закона, которые обязывали жителей многоквартирных домов предоставлять работникам коммунальных служб свидетельства о поверке счетчиков, сообщает ИА Хабаровский край сегодня" со ссылкой на сайт ВС.
Высшая инстанция рассмотрела вполне бытовой спор между государственным учреждением «Жилищник Останкинского района» и собственником квартиры в московской многоэтажке.
Оказывается, в мае 2021 года у жильца специализированная компания провела поверку прибора учета горячей воды, но документ об этом не сохранился. В какой-то момент исполнитель коммунальных услуг потребовал от мужчины предоставить свидетельство о поверке приборов, а поскольку нужной бумаги не нашлось, начал начислять плату за горячее водоснабжение не по счетчику, а по нормативам. Выросла огромная сумма долга.
Москвич подал иск в суд, где он ссылался на новую редакцию закона, которая меняет порядок подтверждения проведения поверки приборов учета. Факт проверки теперь не в акте проверки, а подтверждается сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Таков конец истории. А до того истец прошел все суды, и всюду ему отказывали. И только апелляционная коллегия Верховного Суда с доводами мужчины согласилась и приняла его сторону, объяснив, что во время предыдущих разбирательств суды допустили неправильное истолкование подпункта «д» пункта 34 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и помещений в многоэтажных домах, утвержденных постановлением правительстве от 6 мая 2011 года.
Это и привело, по мнению судей, к вынесению ошибочного решения и стало основанием для признания недействующим этого подпункта с 1 сентября 2022 года.
Таким образом, у жильцов теперь нет необходимости предоставлять коммунальщикам свидетельство о поверке счетчиков.