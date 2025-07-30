Хабаровчане больше не обязаны отправлять коммунальщикам данные о поверке счётчиков

Таков конец истории. А до того истец прошел все суды, и всюду ему отказывали. И только апелляционная коллегия Верховного Суда с доводами мужчины согласилась и приняла его сторону, объяснив, что во время предыдущих разбирательств суды допустили неправильное истолкование подпункта «д» пункта 34 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и помещений в многоэтажных домах, утвержденных постановлением правительстве от 6 мая 2011 года.