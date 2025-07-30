«Экспресс Приморья» привлекут к ответственности за издевательства над пассажирами и сотрудниками

Ранее в социальных сетях и СМИ была распространена информация о перегретых вагонах электричек — в вагонах, где кондиционеры не работали, воздух раскалялся до 38 градусов и выше, находиться в вагонах с солнечной стороны было невозможно (можно считать, что вместимость вагонов уменьшилась вдвое). Приморская транспортная прокуратура отреагировала на публикации и начала проверку.
Превышение допустимой температуры было официально подтверждено. Началась процедура привлечения перевозчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение нормативных требований охраны труда (так как в раскалённых вагонах страдают не только пассажиры, но и проводники с машинистами).
На данный момент проверены вагоны на маршрутах Владивосток — Кневичи и Кневичи — Владивосток, это так называемые аэроэкспрессы. Продолжается проверка санитарной ситуации в других электричках. По сведениям прокуратуры, перевозчик уже приступил к замене подвижных составов на «перегретых» маршрутах.
Отметим, что сейчас во Владивостоке наблюдается похолодание, но с пятницы ожидается новый подъём температуры, в субботу, 2 августа, воздух может прогреться до +32 ˚С.
На нарушение температурного режима в вагонах жаловались и пассажиры комбинированного маршрута на поезде и автобусе из Хабаровского края в Хасанский округ Приморья. Поезд следует из Советской Гавани через Хабаровск в Уссурийск, откуда туристы отправляются на автобусе в Андреевку — развитие внутреннего туризма по поручению Владимира Путина. Но на комбинированный маршрут по единому билету выставили составы старых вагонов с неработающими кондиционерами, в пути многим пассажирам становится дурно.