«Экспресс Приморья» привлекут к ответственности за издевательства над пассажирами и сотрудниками

На нарушение температурного режима в вагонах жаловались и пассажиры комбинированного маршрута на поезде и автобусе из Хабаровского края в Хасанский округ Приморья. Поезд следует из Советской Гавани через Хабаровск в Уссурийск, откуда туристы отправляются на автобусе в Андреевку — развитие внутреннего туризма по поручению Владимира Путина. Но на комбинированный маршрут по единому билету выставили составы старых вагонов с неработающими кондиционерами, в пути многим пассажирам становится дурно.