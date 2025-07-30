В Красноярске предлагают установить минимальный размер участка для КРТ

Сейчас застройщики чаще всего реализуют КРТ на небольших участках — от 1 до 3,5 га. Места, чтобы одновременно разместить детский сад и школу, не хватает. Так, только для размещения детского сада на 190 мест необходимо не менее 1 га. Если изменения утвердят, территории хватит не только для жилых домов, но и для социальных объектов.
Отмечается, что изменения затронут только договоры КРТ, заключаемые по инициативе правообладателей.
В мэрии также напомнили, что в прошлом году в правила землепользования и застройки внесли расширенный список мест, где может применяться механизм КРТ. В этом году коэффициент интенсивности жилой застройки уменьшили до 0,5, но для территорий КРТ он остается 1,9, что позволяет обеспечивать районы социальными объектами.
Публичные слушания продлятся до 27 августа. С 7 по 20 августа включительно предложения и замечания принимаются по электронной почте archi@admkrsk.ru.
В письме нужно указать паспортные данные, адрес проживания и регистрацию для подтверждения прав участника слушаний. Открытое обсуждение пройдет 18 августа в 17:00 по адресу: ул. Карла Маркса, 95. После вопрос рассмотрят на сессии Красноярского городского Совета депутатов, где примут окончательное решение.