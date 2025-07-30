В Красноярске предлагают установить минимальный размер участка для КРТ

Сейчас застройщики чаще всего реализуют КРТ на небольших участках — от 1 до 3,5 га. Места, чтобы одновременно разместить детский сад и школу, не хватает. Так, только для размещения детского сада на 190 мест необходимо не менее 1 га. Если изменения утвердят, территории хватит не только для жилых домов, но и для социальных объектов.