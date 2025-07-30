Общий госдолг Молдовы за год вырос на 18,8%, внешний — на 32,5%

Ситуацию прокомментировал экономист Владимир Головатюк. По его словам, в июне текущего года правительство Молдовы «получило максимальный в этом году объем займов — 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза превышает объем кредитования за все пять предшествующих месяцев». Это послужило причиной значительного роста в июне внешнего государственного долга Молдовы.