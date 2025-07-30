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Общий госдолг Молдовы за год вырос на 18,8%, внешний — на 32,5%

КИШИНЕВ, 30 июн — Sputnik. По состоянию на конец июня 2025 года, общий государственный долг Молдовы составил 127,2 млрд леев, это на 5,8 млрд леев больше, чем в начале года, и на 20,1 млрд леев больше, чем в июне 2024-го, сообщает Минфин страны.

Источник: Sputnik

Таким образом, за год общий госдолг республики вырос на 18,8%.

Ситуацию прокомментировал экономист Владимир Головатюк. По его словам, в июне текущего года правительство Молдовы «получило максимальный в этом году объем займов — 340 миллионов долларов США, что в 3,6 раза превышает объем кредитования за все пять предшествующих месяцев». Это послужило причиной значительного роста в июне внешнего государственного долга Молдовы.

Основным фактором роста явилось увеличение внешнего госдолга. Его физический объем, выраженный в долларах США, вырос на 32,5%, тогда как внутренний госдолг увеличился лишь на 10,7%. За счет увеличения внешнего госдолга обеспечено 77% прироста общего долга, а за счет внутреннего госдолга — 23%. Относительно ВВП госдолг в июне 2025 года составил 36,2%, а годом ранее — 33,1%

заметил эксперт

За четыре года внешний госдолг страны вырос более чем вдвое: на 205,9%, или на 2,376 млрд долларов США, уточняет экономист.

Это означает, что за 30 лет после провозглашения независимости Молдовы все правительства накопили такой же объем внешнего долга, как правительство PAS за четыре года.

подытожил Головатюк

Представленные Минфином данные также свидетельствуют о значительном увеличении долговой нагрузки на госбюджет.