Новосибирцы старше 50 лет чаще испытывают трудности в поисках работы

Сервис Зарплата.ру провел опрос среди 1840 сотрудников старше 50 лет в России, включая Новосибирск, о поиске работы. 34% затруднялись найти текущую работу из-за нехватки вакансий и дискриминации по возрасту. 73% не меняли работу за год, 11% сменили её в своей области, 12% переквалифицировались, 4% попали под сокращение.
Основные опасения при поиске работы: возраст (45%), нагрузка (30%), новые процессы (24%) и привыкание к старой работе (21%). 40% новых сотрудников осваивали технологии, 27% справились без проблем, остальные испытывали трудности.