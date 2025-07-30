Новосибирцы старше 50 лет чаще испытывают трудности в поисках работы

Сервис Зарплата.ру провел опрос среди 1840 сотрудников старше 50 лет в России, включая Новосибирск, о поиске работы. 34% затруднялись найти текущую работу из-за нехватки вакансий и дискриминации по возрасту. 73% не меняли работу за год, 11% сменили её в своей области, 12% переквалифицировались, 4% попали под сокращение.