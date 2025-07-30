Минтруда сказало, кто из белорусов сможет получить 9748,4 рубля уже с 1 августа

В пресс-службе пояснили, что для предоставления субсидии от государства на организацию своего дела белорусы должны быть старше 18 лет, зарегистрированы как безработные в Службе занятости. Кроме того, необходимо написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).