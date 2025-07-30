Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, кто из белорусов сможет получить 9748,4 рубля уже с 1 августа

Минтруда сказало о субсидии в 9748,4 рубля с 1 августа в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кто из белорусов сможет получить 9748,4 рубля уже с 1 августа. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«До 9,7 тыс. рублей. Вырастут субсидии от государства на организацию своего дела», — акцентировали внимание в ведомстве.

С 1 августа 2025 года в городе размер субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума (с августа БПМ окажется 487,72 рубля), или 5364,92 рубля. Указанная сумма будет до 31 октября 2025.

В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда, сельских населенных пунктах размер указанной субсидии составит 15 БПМ, или 7315,8 рубля. В Минтруда уточняют, что в случае, если безработные организуют предпринимательскую деятельность, которая связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, то субсидия составит 9748,4 рубля.

В пресс-службе пояснили, что для предоставления субсидии от государства на организацию своего дела белорусы должны быть старше 18 лет, зарегистрированы как безработные в Службе занятости. Кроме того, необходимо написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).

Ранее мы писали, что размеры пособий увеличиваются для семей, воспитывающих детей в Беларуси.

Кроме того, пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2025.

Также возрастные доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 августа.

Кстати, Минтруда назвало новую сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.