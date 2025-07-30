Минтруда сказало, кто из белорусов сможет получить 9748,4 рубля уже с 1 августа. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«До 9,7 тыс. рублей. Вырастут субсидии от государства на организацию своего дела», — акцентировали внимание в ведомстве.
С 1 августа 2025 года в городе размер субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума (с августа БПМ окажется 487,72 рубля), или 5364,92 рубля. Указанная сумма будет до 31 октября 2025.
В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда, сельских населенных пунктах размер указанной субсидии составит 15 БПМ, или 7315,8 рубля. В Минтруда уточняют, что в случае, если безработные организуют предпринимательскую деятельность, которая связана с внедрением результатов научных исследований и разработок, то субсидия составит 9748,4 рубля.
В пресс-службе пояснили, что для предоставления субсидии от государства на организацию своего дела белорусы должны быть старше 18 лет, зарегистрированы как безработные в Службе занятости. Кроме того, необходимо написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).
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