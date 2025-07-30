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Спорный ресторан на Гребном канале в Нижнем Новгороде достроят в 2025 году

ООО «Инвестком» сменило владельца и возобновило завершение строительства ресторана на набережной.

ООО «Инвестком», реализующее проект ресторана на Гребном канале в Нижнем Новгороде, сменило собственника, сообщает «Коммерсантъ». Теперь владельцем компании является предприниматель Владимир Крупнов, а пост генерального директора занял Алексей Ляпин — бывший глава КУГИ при мэре Вадиме Булавинове.

Строительство объекта было начато ещё в 2014 году предпринимателем Зауром Идрисовым, но приостановлено из-за судебных разбирательств с Минимуществом Нижегородской области, которое пыталось признать здание самовольной постройкой. Сейчас, по словам Ляпина, разрешение на строительство действует до конца 2025 года, идёт черновая отделка, и объект планируют сдать в эксплуатацию в срок.

«…Губернатор Глеб Никитин поставил задачу сделать красивое здание на набережной, и мы на это нацелены», — прокомментировал Алексей Ляпин.