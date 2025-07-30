Спорный ресторан на Гребном канале в Нижнем Новгороде достроят в 2025 году

Строительство объекта было начато ещё в 2014 году предпринимателем Зауром Идрисовым, но приостановлено из-за судебных разбирательств с Минимуществом Нижегородской области, которое пыталось признать здание самовольной постройкой. Сейчас, по словам Ляпина, разрешение на строительство действует до конца 2025 года, идёт черновая отделка, и объект планируют сдать в эксплуатацию в срок.