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Воронежцам объяснили, почему подешевели яйца

Эксперты нашли причины и подорожания рыбы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Статистики зафиксировали снижение в Воронежской области цен на яйца восьмой месяц подряд. В воронежском отделении Банка России связывают это с увеличением предложения из-за роста производства. А снижение цены на сахар (в июне более чем на 2%) связано с накопленными за прошлые годы запасами.

Рыба же подорожала из-за снижения объема вылова и переработки и повышения издержек, считает регулятор.

— Продолжают дешеветь импортные товары. Укрепление рубля способствовало тому, что в июне жители региона меньше заплатили за смартфоны, смарт-часы, компьютеры, наушники, телевизоры, пылесосы, бытовые плиты, стиральные машины. Снизились цены и на обувь, — отметили в воронежском отделении Банка России.