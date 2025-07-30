Воронежцам объяснили, почему подешевели яйца

Статистики зафиксировали снижение в Воронежской области цен на яйца восьмой месяц подряд. В воронежском отделении Банка России связывают это с увеличением предложения из-за роста производства. А снижение цены на сахар (в июне более чем на 2%) связано с накопленными за прошлые годы запасами.